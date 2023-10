Anziana si getta nel Savio e muore

Per l’ennesima volta a Cesena il Ponte Vecchio putroppo è stato teatro di una tragedia. Alle 6 di ieri mattina una donna di 80 anni, residente in città, ha deciso di togliersi la vita e si è gettata nel Savio. La morte è stata instantanea. Purtroppo a quell’orario non stava transitando nessuno che potesse intervenire o tentare di dissuaderla. Un passante ha visto il corpo nell’acqua ed ha allaertato i carabinieri, ma putroppo non c’era più nulla da fare. Del fatto è stata avvisata la figlia della vittima che abita in un altro comune e che si è precipitata subito a Cesena.