Anziani addestrati a come evitare le frodi

Proseguono gli incontri della polizia locale di Cesena rivolti agli anziani su come prevenire truffe e tentativi di frode. Si tratta del progetto ‘Nonni al riparo’ avviato grazie a un finanziamento di 29 mila euro del Ministero dell’Interno al Comune. "Fino ad oggi sono sei gli incontri proposti ai centri anziani cittadini, con 215 persone e sette gli appuntamenti nei quartieri per 418 partecipanti". Il prossimo appuntamento è per lunedì 19 maggio alle 15 a ‘La cumpagnia, Centro anziani San Giorgio in via Fratelli Latini, 24).