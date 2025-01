Anziani Insieme, domani corso su Dante Alighieri

Domani pomeriggio, a partire dalle 16.30, nella sede di viale Torino del centro sociale Anziani Insieme inizierà un corso su Dante Alighieri, come personaggio, compagno di viaggio e maestro, per far capire al pubblico quel che succede e per leggere l’esperienza "della nostra vita" di ogni giorno. Il comportamento di Virgilio come guida di Dante offrirà l’opportunità di tracciare la figura dell’educatore moderno, mettendone in evidenza gli aspetti più significativi. L’esposizione e il confronto delle esperienze di ciascun corsista saranno l’occasione per approfondire aspetti e problemi della nostra vita moderna. Tutto questo, attraverso la lettura e il racconto dei canti dell’Inferno, per seguire e ascoltare Dante nel suo cammino.