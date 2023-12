"Anziani, sale la richiesta di assistenza a domicilio"

Resi noti i dati dell’assitenza che l’ufficio servizi sociali, area anziani, del Comune di Savignano sul Rubicone, offre attraverso l’Unione dei Comuni Rubicone e Mare. Lo ha fatto Nicola Dellapasqua assessore ai servizi sociali. Dall’1 gennaio di quest’anno a oggi gli anziani assistiti, sommati tutti i servizi, sono stati quasi 260. Dice Dellapasqua: "Uno dei servizi che continua a crescere a livello di richiesta è quello dell’assistenza socio sanitaria a domicilio, attraverso gli operatori socio sanitari. Attualmente gli Oss assistono 80 anziani a domicilio. Si tratta di persone che hanno bisogno di aiuto più volte alla settimana per l’igiene personale e ’alzate’. Questi interventi rendono possibile per le famiglie la gestione di persone non autosufficienti anche a casa loro senza dovere collocarli nelle case di riposo. Ci sono anche persone allettate che hanno bisogno degli Oss due o tre volte al giorno. Un altro servizio numericamente rilevante è quello della fornitura dei pasti a domicilio agli anziani soli e ne stiamo seguendo 24. E’ un servizio utile e apprezzato non solo per il pasto ma anche perchè permette di visitare quotidianamente anziani che non hanno famiglia e che soffrono di solitudine. Un ulteriore servizio, che nel 2023 ha visto numeri in aumento, è il trasporto sociale e accompagnamento alle visite ospedaliere che viene effettuato in collaborazione con la Pubblica Assistenza del Rubicone con sede a Savignano. Siamo passati dalle 15 persone seguite nel 2022 alle 33 di quest’anno".

Dellapasqua parla anche delle case di riposo: "Le persone in casa di riposo sono passate da 68 del 2022 alle 62 di quest’anno. Numeri stabili, ma che ci segnalano una preferenza delle famiglie a tenersi gli anziani in casa e a usufruire di tutti i servizi che mettiamo loro a disposizione per la familiarità, compresi gli assegni di cura per familiari che tengono a casa gli anziani, che sono 51.

E’ positivo che ci sia un incremento dei servizi a domicilio che coprono una percentuale sempre più rilevante della popolazione anziana e che le case di riposo diventino un servizio sempre più dedicato a una fascia di popolazione sola e non autosufficiente. Per il futuro l’obiettivo è accompagnare l’invecchiamento della popolazione, offrendo sempre più servizi a domicilio ma anche ragionare di un importante investimento del Comune per dotarsi di appartamenti per anziani soli che vogliono condividere servizi in comuni. Quest’offerta si porrebbe a livello intermedio tra i servizi a domicilio e la casa di riposo, venendo incontro ai bisogni di una popolazione anziana che le curve demografiche ci raccontano sempre più in aumento".