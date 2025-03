Apecar, roulotte e furgoncini carichi di buon cibo da tutta l’Italia

Dopo il debutto dello scorso anno, torna Streeat food truck festival, la carovana dei migliori food truck d’Italia inaugurata da Barley Arts nel 2014. Le cucine mobili si accenderanno in piazza della Libertà venerdì 21, per una tre giorni all’insegna del gusto, sempre a ingresso gratuito con ape car, furgoncini, biciclette, roulotte, moto allestiti con tutta la strumentazione necessaria per proporre sapori unici da tutta Italia, oltre a birre artigianali locali, e a una selezione musicale di qualità curata direttamente da Barley Arts.

Le prelibatezze proposte dai food truck presenti rispetteranno le differenti scelte ed esigenze alimentari, con alternative vegetariane, vegane, senza glutine e senza lattosio. Nel menù saranno presenti pesce fritto, olive ascolane, arrosticini di pecora, cannoli siciliani riempiti al momento, roesti di patate di montagna e scrigno dell’alpe con maiale sfilacciato, maxi ciambelle, cupcake, cucina messicana con burrito, nachos e tacos, pita gyros, dolmades e tzatziki, gnocco fritto artigianale, hamburger e molto altro ancora.

L’appuntamento è per venerdì 21 marzo dalle 18 all’1; sabato 22 marzo dalle 11 all’ 1; domenica 23 marzo dalle 11 a mezzanotte. Ingresso libero.