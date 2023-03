Aperitivi, cene ed esposizioni per la Festa della donna in riviera

La Festa della Donna in riviera è un evento che coinvolge tutti, dal pubblico ai privati, dai locali di lusso a quelli più popolari e a buon mercato. Nei ristoranti lungo il porto canale, sul lungomare e nelle principali vie del borgo marinaro, la tendenza è di non proporre un menù fisso, ma di dare ampie libertà alle ospiti ed agli ospiti; ci sono mimose, in molti ambienti degli addobbi gialli, dolci e torte a tema, come la classica torta mimosa.

Nel cinque stelle Grand Hotel Da Vinci (nella foto la titolare Paola Batani), alle 19 il ristorante Monnalisa proporrà un aperitivo dedicato alle donne, accompagnato da tante sfiziosità; inoltre c’è la possibilità di abbinare pacchetti con incluso l’ingresso alla Spa. Alla piadineria ’Moranna’ si cena con specialità della tradizione romagnola e a partire dalle 20 salirà in consolle il dj Mattia Pizzi.

Il Comune celebra la Festa della Donna con una nuova iniziativa che si tiene questa sera al Museo della Marineria, dove alle 20.30 la dottoressa Roberta Orlandi e l’avvocatessa Daniela Casali illustreranno il progetto ’Filo Rosso’, che coinvolge il mondo della scuola e quello dell’imprenditoria. Alle 21 è in programma l’inaugurazione dell’esposizione artistica degli studenti coinvolti nel progetto a cura di Simone Brandi. La serata é organizzata dall’Amministrazione comunale con la collaborazione del Centro Donna di Cesenatico, della la cooperativa ’La Vela’ e Coop Alleanza 3.0. In questi giorni è stata anche lanciata la nuova puntata del podcast ’Cesenatico On Air’, in cui il Centro Donna è raccontato dall’avvocatessa Daniela Casali e dalla psicologa Federica Pratelli. Il podcast è disponibile su Spotify.

Giacomo Mascellani