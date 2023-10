Aperitivo e film, omaggio a Fellini

In occasione del 30esimo anniversario della scomparsa di Federico Fellini (avvenuta il 31 ottobre 1993), il Comune di Gambettola ricorda il grande regista che proprio a Gambettola trascorse l’infanzia nella casa dei nonni paterni (oggi Casa Fellini). Domani dalle 19 Casa Fellini, a quasi un anno dall’inaugurazione avvenuta il 6 novembre scorso, aprirà le porte al pubblico per visite guidate e offrirà un aperitivo di benvenuto ai visitatori. L’iniziativa è promossa da Sputnik cinematografica, Caracò e Ventottoluglio, le associazioni che si occupano della gestione di Casa Fellini come residenza per artisti nel campo del cinema, del circo e del teatro. L’ingresso sarà libero. A seguire, alle 20,45, in Teatro comunale si terrà una serata per la presentazione del libro "Provinciali del mondo. Zavoli, Fellini e l’immaginario riminese" di Gianfranco Miro Gori (Aiep 2023) e a seguire la proiezione del film "Il sole tramonta alle spalle" di Mauro Bartoli, realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna Film Commission. Con l’autore del libro e il regista del film interverranno Emma Petitti, presidente dell’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna; Letizia Bisacchi sindaca di Gambettola e Serena Zavalloni assessora alla cultura. La serata è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Vincenzo D’Altri