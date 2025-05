Aperte le candidature per fare gli scrutatori

In vista delle prossime elezioni e dei referendum, per decine di cittadine e di cittadini residenti a Cesenatico, c’è la possibilità di fare gli scrutatori e di essere retribuiti. In Comune si stanno rinnovando le liste dei candidati a questa funzione, a cui sono logicamente attente anche le forze politiche, che da sempre vogliono avere degli ’occhi’ alle urne. Con un documento ufficiale il mese scorso il prefetto di Forlì-Cesena ha comunicato che i cittadini elettori del Comune di Cesenatico possono comunicare all’Ufficio Elettorale la propria disponibilità ad essere inseriti nell’elenco degli scrutatori. Tale richiesta la possono avanzare anche coloro che non iscritti nell’albo degli scrutatori. La presentazione della domanda è gratuita. Per potersi candidare è necessario compilare un modulo che si scarica direttamente dal sito internet del Comune. Chi non ha dimestichezza con il computer, può ritirare il modulo all’Ufficio Elettorale che si trova in via Saffi dove c’è anche l’Anagrafe. Questo modulo compilato, assieme ad una copia di un documento di identità, deve poi essere presentato nello stesso ufficio, aperto al pubblico lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì mattina dalle 8.30 a mezzogiorno, ed il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17. È possibile inviare tutto anche via mail a elettorale@comune.cesenatico.fc.it, oppure tramite pec all’indirizzo cesenatico@cert.provincia.fc.it. g.m.