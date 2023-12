Aperte le iscrizioni al corso per assaggiatori di oli di oliva vergini

Da oggi è possibile iscriversi alla nuova edizione del corso per assaggiatori di oli di oliva vergini, organizzato dal dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna e Ser.In.Ar., in collaborazione con l’associazione internazionale ristoranti dell’oli. Il corso, a cui responsabile è la dottoressa Sara Barbieri si svolgerà a Cesena parte presso il Centro Polifunzionale Ex-Macello e parte presso la Sala sensoriale del Centro interdipartimentale di ricerca industriale agroalimentare per complessive 36 ore. L’iter formativo sarà articolato in 11 pomeriggi a partire dal 10 gennaio 2024 e si concluderà il 2 febbraio: Per iscriversi:https:serinarpayments.itolio-2024, informazioni: sara.barbieri@unibo.it.