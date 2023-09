Aperte le iscrizioni per partecipare all’escursione del 30

Sono aperte le iscrizioni per partecipare, sabato 30 alla escursione ’Bramiti, che passione!’, che si snoderà lungo sentieri nelle vallate dell’Eremo Nuovo e di Felcitino. Il programma prevede alle 14,30 il ritrovo a Bagno al Girovago per il trasferimento poi a Nocicchio dei Mandrioli, per l’inizio alla camminata verso la vallata Eremo Nuovo, sentiero del Lupo, Colla dei Ripiani, zona appostamento-sosta per l’ascolto dei bramiti dei cervi maschi nella stagione degli amori. Totale di 10 chilometri. Costo 30 euro, bambini 25, con cena in agriturismo. Info: Pier Luigi Ricci (foto) al 3397794029).

gi.mo.