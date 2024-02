Aperte le prevendite per la gara contro il Sestri Levante

Dopo aver potuto riprendere il proprio posto al Manuzzi, in occasione della partita Cesena-Arezzo di martedì sera (1-0), il prossimo appuntamento sul calendario della tifoseria bianconera è quello contro il Sestri Levante, ore 20.45 allo stadio Silvio Piola di Vercelli. In ogni caso c’è da aspettarsi che i fedelissimi del Cavalluccio brucino di nuovo tutti i biglietti in pochissimo tempo.

Certo, nelle ultime occasione alcuni fattori ’esterni’ hanno fatto da carburante: il fatto di avere due partite penalizzate da provvedimenti del giudice sportivo, per esempio. Per il derby contro il Rimini, poi, non ne parliamo. Ma ora?

Non resta che vedere come prosegue la corsa alle prevendite, aperte ufficialmente mercoledì: i tagliandi potranno essere acquistati fino alle 19 di domenica 18 febbraio sul sito www.etes.it e al Coordinamento Clubs Cesena oltre che in tutti i punti vendita Etes. Costo 12.00 euro (esclusi i diritti di prevendita).