Aperto il Centro servizi per sostegno e inclusione

Al Centro servizi di Torre del Moro, in via Guido Rossa 140, dove sorge l’Emporio solidale, prende avvio un presidio aperto a cittadini e famiglie e dedicato a sostegno, inclusione e partecipazione attiva sul territorio. Il Centro, gestito da Opera Don Dino, offre servizi di ascolto e orientamento per valutare i bisogni individuali, fornire consulenza, e favorire l’accesso alle risorse e ai servizi del territorio. Accanto a questo, propone corsi, laboratori e attività culturali pensati per favorire benessere, coesione sociale e crescita personale, tra cui percorsi di mindfulness e meditazione, corsi di lingua italiana per stranieri, laboratori di ortoterapia e attività legate al verde, progetti di musicoterapia e momenti di incontro e convivialità. Oltre ai corsi, saranno organizzati inoltre eventi pubblici aperti alla cittadinanza, tra cui la giornata di presentazione delle realtà associative del territorio, attività artistiche e teatrali a tema sociale, camminate comunitarie e momenti di sensibilizzazione su temi di inclusione, marginalità e partecipazione. Tra i servizi previsti c’è lo Sportello di Ascolto e Orientamento con attività di valutazione personalizzata dei bisogni, consulenza e orientamento e attivazione di prestazioni sociali. "Il Centro servizi – commenta l’assessora ai servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo – prende avvio a fianco del progetto dell’ Emporio solidale gestito da ‘Il barco’, che mette al centro la persona e i suoi bisogni, a partire da tutti coloro che sono già in carico ai Servizi sociali dell’Unione Valle Savio. Nel dettaglio, tutte le attività previste e messe a disposizione dei cittadini rappresentano occasioni concrete di incontro che rafforzano la rete tra i nuclei familiari, le associazioni e le istituzioni. Il Centro Servizi si propone quindi come luogo di riferimento per la vita sociale e culturale del territorio, promuovendo partecipazione, dialogo e condivisione attraverso attività e iniziative rivolte a tutta la comunità. Viviamo in tempi segnati da gravi fragilità a cui occorre dare una risposta concreta attraverso presidi come questo: solo affiancando le persone che chiedono aiuto possiamo cercare di superare situazioni di vera difficoltà". Per ulteriori informazioni contattare il 3398566627 oppure scrivere a centroservizicesena@gmail.com. Il programma delle attività è disponibile sul sito dell’Unione Valle del Savio: https://www.unionevallesavio.it/-/prendono-avvio-le-attivita-del-centro-servizi-torre-del-moro.