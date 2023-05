Aperto l’ufficio Caf della Uil

Nuovo servizio per i cittadini di San Piero in Bagno. Il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della sede Caf (Centro di assistenza fiscale) della Uil, che ha aperto gli uffici in via Guglielmo Marconi a San Piero.

Insieme al segretario regionale Uil Giuliano Zignani, al segretario dell’area cesenate Marcello Borghetti, al segretario generale Paolo Manzelli e al responsabile locale il sindaco ha effettuato il simbolico taglio del nastro. "Ho portato il saluto dell’amministrazione comunale –afferma Baccini – rimarcando l’opportunità che quest’apertura offre alla nostra Comunità, sia per i servizi erogati, che per il contributo alla vitalità del centro storico di San Piero".

gi. mo.