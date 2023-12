Apertura del presepe, truccabimbi e Nutella party

Anche l’associazione culturale giovanile ’Telemaco’ partecipa al presepe artistico animato realizzato da Marco e Luciano Fantini in piazza della Libertà a Gatteo a Mare. Per l’iniziativa organizzata dall’associazione Uniti per Gatteo, dal centro ricreativo Auser ’Giulio Cesare’ e patrocinata dal comune di Gatteo, a Telemaco è stato affidato il compito di presidiare il presepe, insieme ai ragazzi disabili della compagnia teatrale ’Tana liberi tutti’. All’interno della struttura viene allestito un piccolo stand con lo scopo di raccogliere fondi per portare avanti i progetti ludico ricreativi dell’associazione, che vedono il coinvolgimento di persone con disabilità di ogni età. Questo consente a Telemaco di promuovere le attività, i progetti e le varie iniziative. "Tutto ciò – dice Eric Benedetti, presidente di Telemaco – è possibile grazie al rapporto di collaborazione e sostegno reciproco che negli anni si è instaurato con Uniti per Gatteo e l’Auser. Organizziamo eventi affinché più persone possano venire a visitare il presepe artistico, un’opera artigianale unica nel suo genere".

Il prossimo appuntamento con Telemaco si tiene oggi pomeriggio, alle 15, con l’apertura del presepe, dalle 16 ci sarà il truccabimbi e a seguire, dalle 16.30, il Nutella party aperto a tutte le famiglie con bambini. Il Presepe artistico animato, in piazza della Libertà a Gatteo a Mare rimarrà aperto fino al 14 gennaio.

Giacomo Mascellani