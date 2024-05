Aperture e vendite, il lungomare si accende

Le famiglie Battistini e Simoncelli hanno rilevato lo storico ristorante pizzeria da Marino. Il noto locale sul lungomare di Cesenatico centro, passa dalla moglie Malika e dal figlio Omar eredi di Marino Guiducci prematuramente scomparso nel 2007 (aveva fondato il locale 1° maggio 1970, successivamente per un periodo lo aveva gestito con Maurizio Bufalini e poi nuovamente da solo), alla società formata da Marco Battistini e Francesco Simoncelli. Il locale è stato ristrutturato, sia nella parte esterna, dove ci sono una pedana sul lungomare ed un giardino con un gazebo ed i tavoli in legno immersi nel verde, sia nell’edificio dove ci sono la cucina, il forno e le sale interne. I nuovi padroni di casa puntano a ritagliarsi uno spazio importante: "Questa location è fantastica – dicono Battistini e Simoncelli – e noi abbiamo un progetto in cui crediamo molto. La pizzeria sarà un elemento forte, con proposte di alta qualità a prezzi equi, mentre la cucina è centrata principalmente su piatti di pesce. Abbiamo inserito la figura di un barman professionista, per consentire di abbinare vino, birre, ma anche cocktail sempre di qualità".

Si rafforza così il legame sul territorio di due famiglie di imprenditori importanti. Marco Battistini e Francesco Simoncelli sono infatti già soci dell’osteria Sapore di Sale, il ristorante pizzeria situato sul lungomare di Valverde di Cesenatico. Marco Battistini con la sua famiglia è proprietario della pizzeria Mazzarini in viale Roma accanto al ponte sulla Vena Mazzarini. Il padre di Francesco, Arturo Simoncelli, è il titolare del ristorante La Baia sul molo di Levante.

Il settore della ristorazione si conferma molto vivace, visto che recentemente sempre sul lungomare all’angolo con via Podgora, ha aperto i battenti il Sapor Pub & Cocktail Bar, una nuova attività che unisce cocktail, birre artigianali e abbinamenti con pizze di qualità e proposte gourmet. In viale Carducci angolo via Ferrara il ristorante Torrice Bistrot è stato rilevato dal noto imprenditore e sommelier professionista Roberto Perini, già titolare di altri quattro locali a Marina di Ravenna, che sono il Mexico, il Riesling, il Wine e la Cascina del Riesling. In viale Trento lo chef stellato Agostino Iacobucci titolare a Castel Maggiore del ristorante che porta il suo nome, ha inaugurato il ristorante "Ancòra" dove per una breve parentesi lo scorso anno c’è stato il "Celèstia" e prima ancora il "Magnolia" di Alberto Faccani; Iacobucci in questa nuova avventura è affiancato dallo chef Marco Garattoni. Altre novità sono imminenti sul porto canale, dove si annunciano trasferimenti e nuove aperture, nel salotto buono del vecchio borgo marinaro.

Giacomo Mascellani