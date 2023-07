Apofruit, bilancio 2022 positivo Utile di oltre mezzo milione di euro

Apofruit chiude il 2022 con un bilancio positivo, nonostante le difficoltà dovute all’aumento dei costi e ai problemi climatici in campagna. Per la cooperativa leader nel settore ortofrutticolo con oltre 2.700 soci produttori in Italia, il valore totale della produzione nel 2022 è stato di 268.140.000 euro. Il bilancio consolidato del gruppo (Apofruit, Canova e Mediterraneo Group) ha raggiunto i 339.784.000 euro, con un utile di 568mila euro. "L’anno che ci siamo lasciati alle spalle – ha detto il presidente di Apofruit Mirco Zanotti – è caratterizzato da un’instabilità geopolitica che ha inciso fortemente sui cosi di produzione, sull’inflazione e nelle dinamiche di mercato. Ritengo quindi che sia molto soddisfacente aver presentato un buon bilancio". Assieme all’approvazione del bilancio è iniziata anche la liquidazione invernale 2022 che ammonta complessivamente a 53,7 milioni di euro. A fare il punto sulla liquidazione sono Mirco Zanotti, Ernesto Fornari e Mirco Zanelli, rispettivamente presidente, direttore generale e direttore commerciale di Apofruit. "Per quanto riguarda le mele – spiega Fornari – la produzione si è aggirata attorno ai 200mila quintali, di cui il 20% in biologico. In termini di varietà primeggia il gruppo del club Pink Lady con oltre 90.000 quintali. "Rispetto al 2021 – dice Zanelli – la liquidazione è in calo di circa il 15%. Su questo dato pesano sia la grande produzione registrata a livello europeo, che ha generato una forte competizione, ma soprattutto i maggiori costi, quelli energetici sostenuti per la conservazione, quelli su tutti i materiali di confezionamento ed i trasporti, subiti nella scorsa annata". Il gruppo delle pere rappresenta circa 66.000 quintali, con un 70% di convenzionale e un 30% in biologico. "Rispetto alle aspettative iniziali i prezzi sono stati decisamente superiori – dice Fornari - quindi la riteniamo sostanzialmente un’annata positiva. Senz’altro sarà migliore del 2023, visto che quest’anno non c’è praticamente prodotto". Ottime notizie arrivano dalla categoria delle orticole, con una produzione di patate e cipolle di circa 200mila quintali. Per gli agrumi la produzione è in crescita rispetto agli ultimi anni. Nel 2022 è invece calata leggermente la produzione di kiwi verde che si è attestata sui 170mila quintali.

Annamaria Senni