Apofruit, volumi conferiti cresciuti del 10%. Distribuiti ai soci 22 milioni

La solidità di Apofruit la raccontano i dati. I dati che arrivano dalla liquidazione primaverile 2025 di Apofruit attestano che ai soci sono stati distribuiti 22 milioni di euro, a testimoniare la solidità della cooperativa e anche la crescita dei volumi conferiti, aumentati del 10% rispetto al 2024, con particolare riferimento a fragole, asparagi, patate novelle, piccoli frutti e ortaggi.

A illustrare i dettagli sono Mirco Zanotti, Ernesto Fornari e Mirco Zanelli, presidente, direttore generale e direttore commerciale della cooperativa. Il presidente Zanotti spiega: "La liquidazione si attesta sui 22 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 23,2 milioni del 2024, nonostante un aumento del conferimento ai soci del 10% che raggiunge i 129.000 quintali, contro i 116.000 dell’anno precedente. Il decremento nel valore liquidato, pari al 5,5%%, riflette un ritorno alla normalità, dopo che nel 2024 le campagne delle fragole e delle patate novelle avevano toccato livelli straordinari". "Nonostante una stagione con ritardi produttivi dovuti al meteo – aggiunge Fornari - e costi in aumento, l’incremento del 10% dei volumi conferiti dimostra che la base sociale continua a credere nei progetti della cooperativa e a investire. La liquidazione, benché in calo rispetto al valore record del 2024, resta solida sotto il profilo economico grazie al contributo delle varietà premium, delle produzioni biologiche e della capacità di valorizzare i prodotti". Entrando poi nel dettaglio delle liquidazioni, Zanelli osserva: "Le fragole, coltivate negli areali di Basilicata, Romagna e Sicilia, mostrano un incremento nei conferimenti rispetto all’anno precedente: 58mila quintali contro 56mila. Continua però il calo produttivo in Romagna, che in tale ambito rappresenta oggi tremila quintali".

Annamaria Senni