"Appalti a chi rispetta il salario minimo"

Alleanza Verdi Sinistra si è confrontata in piazza del Popolo con il senatore Tino Magni, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza in Italia. Magni ha ribadito l’importanza di un salario minimo legale che rispetti la contrattazione collettiva nazionale, tema ripreso anche da Maurizio Pascucci e Ermes Zattoni, candidati per Fondamenta-Alleanza Verdi Sinistra. Il programma prevede un salario minimo comunale e un Comune che qualifichi i propri appalti premiando le imprese virtuose che garantiscano un salario minimo di nove euro all’ora e rispettino i contratti nazionali. Oltre quattro milioni di lavoratori guadagnano meno di nove euro all’ora, insufficienti per soddisfare i bisogni primari di una famiglia. Ha proposto una tassa sugli extra profitti e una patrimoniale sui grandi patrimoni . Lorenzo Biondi, segretario della Flai Cgil Forlì-Cesena ha denunciato il problema -del caporalato.