Appartamenti al posto di capannoni Progetto immobiliare al via a Gambettola

Un progetto immobiliare di riqualificazione urbana prende il via in centro a Gambettola. Lo realizza il Gruppo Ritmo, immobiliare leader in Romagna nella costruzione di edifici residenziali, in via Verdi, nelle immediate vicinanze del campo sportivo. Le nuove costruzioni, che sorgeranno su un’area di 3000 mq laddove oggi si trovano tre capannoni industriali, prevede la costruzione di tre fabbricati plurifamiliari composti di 27 nuove unità abitative realizzate nel pieno rispetto dell’ambiente, non vengono infatti sacrificate aree verdi, e delle norme di risparmio energetico.

"La nostra missione - spiega Giorgio Pulazza, fondatore di Gruppo Ritmo - non è solo quella di realizzare abitazioni nelle quali le persone possano sentirsi a proprio agio, ma contribuire concretamente a migliorare l’aspetto delle città in cui operiamo, riqualificando in alcuni casi zone abbandonate o, comunque, mal frequentate. Lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Di recente, ad esempio, abbiamo realizzato due palazzine a Savignano in una zona dove in precedenza si trovavano degli edifici abbandonati e insicuri che oggi, grazie al nostro lavoro, hanno lasciato il posto a dei fabbricati in cui vivono tranquillamente delle famiglie che non devono più avere timore di episodi di microcriminalità".