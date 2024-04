Appartamenti di lusso nella colonia Bonomelli

Con il disco verde nell’ultimo consiglio comunale, parte l’iter per la riqualificazione della ex colonia Bonomelli. Si tratta di un lotto esteso oltre 4mila metri quadrat, sul quale ci sono due ville e un grande edificio un tempo ad uso colonia marittima, che in precedenza è stata anche la sede del liceo scientifico. La Bonomelli, situata in una posizione strategica, sul lungomare viale Carducci angolo via Milano, un tempo era di proprietà della Curia di Milano e da una ventina d’anni è di proprietà della società dell’allenatore Alberto Zaccheroni.

Negli ultimi anni l’edificio versa in uno stato di avanzato degrado e l’area esterna viene utilizzata in estate a parcheggio da parte di alcuni operatori turistici della zona. Per la sua collocazione tutti si aspettavano la costruzione di un grande albergo fronte mare o di una soluzione mista, con un albergo e una parte dell’area residenziale. Invece sarò tutto residenziale. Saranno infatti mantenute le due ville, una delle quali adiacente la colonia, all’interno delle quali si potranno ricavare cinque appartamenti. La colonia sarà demolita ed al suo posto sorgeranno quattro fabbricati moderni a tre piani, al cui interno saranno ricavati complessivamente 28 appartamenti. Un grande parcheggio sarà realizzato sotto terra. Il progetto è stato realizzato da due tecnici noti sul territorio, che sono l’architetto Edoardo Preger, ex sindaco di Cesena, e l’architetto Giovanni Lucchi, ritenuto più vicino al centrodestra. L’accordo operativo pubblico privato è stato presentato dalla società ‘Panda’ di Alberto Zaccheroni. In tale accordo al Comune di Cesenatico andrà una contropartita del valore complessivo di 1 milione e 617mila e 735 euro, che saranno spesi dalla società di Zaccheroni in gran parte per la riqualificazione del marciapiede in viale dei Mille, nel tratto compreso fra via Milano e viale Trento; per la riqualificazione del marciapiede in porfido fronte lungomare e per contribuire al budget necessario per la riqualificazione di piazza Marconi, mentre 260mila euro saranno versati nelle casse del Comune, come contributo per l’acquisto di alloggi Ers, sigla che sta per Edilizia residenziale sociale. Se da una parte si è persa un’altra grossa occasione per costruire un moderno albergo sul lungomare che avrebbe avuto ricadute positive anche su tutte le altre attività economiche della zona, dall’altra si andranno finalmente a demolire degli edifici fatiscenti e a risanare un’area in degrado, costruendo quegli appartamenti sul lungomare che porteranno famiglie facoltose ad abitare in questo quartiere o a realizzare la seconda casa al mare.

Giacomo Mascellani