Appartamento in vendita

C’è tempo fino al 23 luglio per partecipare al bando del Comune per la vendita di un appartamento situato al numero 62 di viale XXV Luglio, nella zona di Cesenatico centro Boschetto. La base d’asta è di 225mila euro. Si tratta di un’abitazione situata al piano terra, di un piccolo fabbricato di due piani oltre al seminterrato, dove complessivamente ci sono quatto appartamenti. Quello in vendita ha una superficie di 95 metri quadrati ed è composto da ingresso, cucina, sala, tre camere da letto, un bagno ed un box in lamiera posto esternamente nel giardino. Le persone interessate possono avere ulteriori informazioni telefonando allo 0547 79307.