Appello dei fedeli: "I Cappuccini debbono restare"

di Giacomo Mascellani

I fedeli e i cittadini di Cesenatico si mobilitano per mantenere aperta la storica chiesa del centro storico, comunemente conosciuta come Chiesa dei Cappuccini. Nei giorni scorsi Andrea Babbi ha lanciato una lettera appello con scritto ’I frati devono restare’, che è stata inviata al vescovo di Cesena-Sarsina Douglas Regattieri e al reverendo padre Franco, priore dei frati Fratelli di San Francesco, che da oltre vent’anni gestiscono il luogo di culto che un tempo fu appunto dei Cappuccini.

Babbi si fa portavoce del pensiero e della richiesta di molti fedeli: "Con immenso dispiacere abbiamo appreso la notizia della prossima chiusura del convento dei fratelli di San Francesco a Cesenatico che è un punto di riferimento spirituale per tanti di noi. Come cattolici praticanti stiamo vivendo un momento di enorme tristezza, dolore e sensazione di abbandono, in merito a questa scelta. I frati sono per noi riferimento per la santa messa, catechesi, quotidianità missionaria, per le confessioni (i frati sono spesso disponibili quando i sacerdoti, per i numerosi impegni, a volte non riescono), e ci accompagnano nel percorso di difficoltà quotidiane come guide spirituali. Negli anni si sono viste numerose conversioni e riavvicinamenti sia per quanto riguarda gli abitanti che per i turisti".

Andrea Babbi si rivolge poi agli stessi frati di San Francesco: "Lo spirito della vostra comunità rivolto all’incontro con Cristo nella essenzialità ci guida, aiuta, coinvolge, attira fedeli anche inizialmente lontani dalla fede e di questo ne siamo testimoni. Crediamo che il vostro servizio, oltre ad essere di aiuto per i pochi sacerdoti rimasti a Cesenatico (un sollievo per i preti della parrocchia, in affanno), anche per le molte anime che ogni giorno cercano la propria spiritualità nei momenti di fraternità. Inoltre il vostro è un luogo di aiuto per numerosi poveri con la mensa quotidiana. Questa raccolta firme lanciata sul web vuole essere una preghiera di ripensamento sulla vostra decisione, che ci fa vivere ad oggi un disorientamento come pecore senza pastore. Confidiamo in voi e soprattutto in Dio che non ci abbandona mai".

A Cesenatico la probabile chiusura di quella che tutti continuano a chiamare la Chiesa dei Cappuccini, sta causando parecchio malumore fra la cittadinanza. È un movimento trasversale e questo andrebbe tenuto in considerazione dalla Chiesa. Ci sono molti fedeli che manifestano di essere turbati e contrariati, ma ci sono anche tanti abitanti che pur non frequentando questo luogo di culto, vogliono che rimanga aperto, perchè si tratta di un luogo simbolo della città e un punto di riferimento per tutti.