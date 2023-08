Appello inascoltato per la medicina di base

Non ha ancora ricevuto risposta l’appello rivolto al sindaco Enzo Lattuca e al direttore generale dell’Ausl Tiziano Carradori da oltre 300 cittadini di San Carlo che segnalavano la difficile situazione che si è creata nell’ottobre scorso, quando è andato in pensione il medico di base Massenzio Montalti. L’appello con le relative firme è stato protocollato in municipio l’11 febbraio scorso, più di sei mesi fa, ma nessuno lo ha ancora preso in considerazione, lamentano i cittadini.

I firmatari rinnovano l’appello a Comune e Ausl ed evidenziano che l’urgenza di una soluzione è stata prospettata fin dal primo momento, alla cerimonia di saluto per il dottor Montalti che aveva in carico 1.500 mutuati ed era benvoluto dai cittadini di San Carlo perché molto disponibile, sempre pronto a dare una mano e un consiglio a tutti, anche a chi non era un suo assistito. Il medico andato in pensione non è stato sostituito, così a San Carlo sono rimasti solo due medici di base (uno dei quali dovrebbe andare in pensione tra un anno) che operano prevalentemente a Cesena e si recano saltuariamente nella frazione nella quale vivono circa 2.500 persone.