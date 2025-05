Appello per la nuova sala parrocchiale

"Ci servono con urgenza 250mila euro. Ci date una mano?". E’ l’appello lanciato dal parroco don Giampaolo Bernabini di San Mauro Pascoli e riguarda la costruzione della nuova sala parrocchiale al posto del vecchio teatrino, edificio che era inutilizzato e cadente, in pieno centro storico, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale di San Mauro Vescovo. Dice don Giampaolo Bernabini: "Sarà una sala polivalente per ospitare i tanti eventi di carattere religioso,culturale e sociale che la nostra comunità parrocchiale organizza. Il luogo sarà al servizio di tutto il paese e sarà a disposizione di iniziative proposte dalle varie associazioni del territorio. La struttura disporrà di due sale, una da 150 posti e una da 40. Sarà la sala della comunità e ci piacerebbe che tutti la sentissero come propria, un bene a servizio del paese". L’opera è costata un milione e 150mila euro. Continua don Giampaolo Bernabini: "Per la sua realizzazione abbiamo ricevuto un importante contributo dalla Cei, la Conferenza Episcopale Italiana. Nonostante questo per completare la spesa totale, sarà comunque necessario raccogliere ancora 250mila euro. Siamo alla ricerca di un sostegno per alleggerire il carico finanziario della parrocchia. Ogni contributo, anche piccolo, sarà un gesto di corresponsabilità e sarà prezioso perchè ci permetterà di completare l’opera con gli arredi e tutte le attrezzature necessarie". E’ possibile fare una semplice donazione in parrocchia rivolgendosi a don Paolo, Mara, Giuseppe (don Paolo 339-3883651), fare un prestito infruttifero alla parrocchia rivolgensosi al ragioniere Marco Silvagni (335-230440, e-mail marco@rossisilvagni.it) o destinare il 5x1000 nella dichiarazione dei redditi indicando a ’Associazione Anspi Alberto Marvelli Aps’, codice fiscale 90013850400.

Ermanno Pasolini