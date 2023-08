Appennino, una lunga scia di sangue I nazifascisti uccisero anche due preti

di Paolo Poponessi

Anche ad agosto del 1944 il nostro Appennino fu teatro di violenze e spargimento di sangue innocente; dopo gli spaventosi eccidi di luglio a Tavolicci e al Carnaio nei quali novantatré civili furono massacrati dai nazifascisti, fu la frazione di Pieve di Rivoschio nel comune di Sarsina ad essere colpita. Il borgo era un pugno di case raccolte attorno alla chiesa di Sant’ Anastasia tra le montagne dove si trovavano altri casolari i cui abitanti facevano riferimento alla frazione. Non era facile raggiungere Pieve di Rivoschio, ci arrivavano solo alcune mulattiere mentre il trasporto pubblico si fermava a un paio d’ ore di cammino. Forse anche per il suo isolamento, il territorio, dopo l’ 8 settembre 1943, vide radicarsi l’ attività partigiana. I partigiani in Appennino costituivano un grosso problema per i nazifascisti perché rendevano estremamente insicure le retrovie del fronte attestato sulla cosiddetta la linea Gotica. Per questo fu organizzata dai nazifascisti a metà agosto ‘44 una grande operazione di rastrellamento che investì le valli del Bidente e del Savio. Tutto questo determinò una serie di scontri tra VIII Brigata Garibaldi e i tedeschi i quali non si limitarono a colpire chi era in armi ma scaricarono la loro rabbia anche sulla popolazione civile del territorio. Pure la zona di Pieve di Rivoschio finì al centro delle violenze. Così il 20 di agosto Agostino Greppi, 62 anni, padre di cinque figli, fu ucciso a freddo mentre lavorava nel suo campo. Stesso destino ebbe Romeo Monti, 43 anni, anche lui con cinque figli, freddato mentre era a lavorare nel podere. Intanto il rastrellamento aveva avuto come esito la cattura di Alessandro Alessandrini, Domenico Bertozzi, Francesco Bevoni, Antonio Biondini, Domenico Landi, Salvatore Mondardini, Francesco Pondini, Pasquale Soldati, tutti con famiglia; Mondardini era il più anziano, 82 anni, mentre il più giovane era Biondini, 49 anni. Furono costretti a incamminarsi verso Meldola, dove il 21 agosto, insieme ad altri dieci ostaggi qui portati, furono fucilati al muro di cinta della fornace Bisulli, una fabbrica di mattoni, dopo che erano stati costretti a scavarsi la fossa.

Purtroppo per Pieve di Rivoschio non era finita perché, dopo essersi portati via i rastrellati, i tedeschi tornarono il 21 agosto in paese, rinnovando così il terrore negli abitanti. Nel borgo era presente il parroco, don Pietro Tonelli, poco più che trentenne, canonico della cattedrale di Sarsina e direttore spirituale del seminario diocesano, che sostituiva il precedente parroco, don Paternò, deportato in campo di concentramento nel novembre ’43. Con don Pietro, come aiuto nel servizio parrocchiale, c’ era anche padre Vicinio Zanelli, frate cappuccino del convento di Lugo, ordinato sacerdote a fine giugno ’44. Per tranquillizzare e proteggere la popolazione i due religiosi cercarono di relazionarsi con i tedeschi ospitandoli a pranzo in canonica. Al momento di congedarsi i militari chiesero a don Pietro e a padre Vicinio di avere indicazioni per raggiungere il borgo di Giaggiolo. I due sacerdoti avevano fatto solo un breve tratto di strada per indirizzare il gruppo dei soldati nella giusta direzione quando furono falciati dai mitra. Probabilmente furono uccisi o per intimidire ulteriormente la popolazione o perché sospettati di intesa con i partigiani. A distanza di quasi ottant’ anni, il Parco della Pace e della Resistenza, edificato all’ inizio del borgo di Pieve di Rivoschio, conserva la memoria di queste tragiche giornate di agosto 1944.