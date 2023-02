"Applicare la Bolkestein"

Fra le voci fuori dal coro, che ritengono giusta l’applicazione della direttiva Bolkestein alle concessioni demaniali, incluse quelle degli stabilimenti balneari, c’è quella dell’avvocato Jessica Amadio, ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Cesenatico. "I balneari hanno ragione a voler tutelare i loro interessi, perchè rappresentano una delle colonne del turismo ed in Romagna sono eccezionali nell’offrire i servizi, nell’accoglienza, nella pulizia e nella simpatia. Tuttavia è giusto che tutti abbiano l’opportunità di poter godere di un bene pubblico di proprietà dello Stato e quindi di tutti i cittadini. In tal senso la direttiva Bolkestein deve essere applicata, è giunto il momento, non possiamo andare avanti con questo tira e molla che va avanti da più di dieci anni".

Amadio pone l’accento sulle difficoltà nel dare un valore agli stabilimenti balneari: "E’ chiaro che gli attuali concessionari debbano essere indennizzati e su questo non vi è ombra di dubbio, tuttavia è difficile trovare un criterio applicabile a tutte le migliaia di aziende presenti in Italia. Del resto parliamo di aziende per la maggior parte costruite negli anni ’50 e non è facile. Comunque dovranno scegliere dei criteri, che siano i metri quadrati, piuttosto che gli investimenti effettuati o altri elementi. Da un lato dobbiamo salvare la tradizione, la cultura e la storia del turismo, ma alla fine l’evidenza pubblica è la cosa più giusta. Dobbiamo dare a tutti le stesse possibilità, quindi va bene un vantaggio agli attuali concessionari e agli imprenditori che hanno investito, ma alla fine l’evidenza pubblica è la cosa più giusta, perchè il demanio pubblico non può essere di proprietà per sempre e non ci possono essere degli intoccabili, quindi a mio avviso la Bolkestein va applicata".

Giacomo Mascellani