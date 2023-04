Apprendista elettricista per l’azienda 3E Impianti

L’azienda 3E Impianti di Forlì società cooperativa cerca ununa apprendista elettricista. E’ richiesto il possesso della patente di guida B e un titolo di studio inerente al profilo ricercato. E’ inoltre gradito il possesso di mezzo proprio. E’ indispensabile essere in possesso dei requisiti per poter sottoscrivere un contratto di apprendistato, con età compresa tra i 18-29 anni o essere percettoritrici di Naspi: il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi con domanda

entro l’11 aprile. L’orario è a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30. Per candidarsi occorre essersi registratoa con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’app Lavoro per Te e cliccare sul pulsante "invia candidatura", seguendo le istruzioni riportate.