Apprendistato stagionale in riviera: "Va consentito a tutti gli studenti"

Apprendistato stagionale, il cesenate Massimo Bulbi (nella foto), consigliere regionale del Pd, in campo per consentirlo nel settore turistico alberghiero per la stagione estiva non solo agli studenti dell’istituo superiore alberghiero ma anche degli istituti tecnici e dei licei. L’atto depositato in consiglio regionale dalla consigliera Nadia Rossi è stato firmato dal consigliere Bulbi.

"In Emilia-Romagna già in passato – afferma Bulbi – con una delibera di giunta si era provveduto ad inquadrare lo strumento dell’apprendistato stagionale, per permettere ai giovani di accedere ad opportunità lavorative durante il periodo di sospensione delle attività didattiche a prescindere dal percorso scolastico e formativo che stavano compiendo, e di farlo nella piena legalità, in sicurezza e con ogni tutela". Ora una nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro sembra mettere in dubbio questa possibilità, prevedendo che sia possibile stipulare l’apprendistato di primo livello solo se c’è una stretta correlazione tra percorso di istruzione e attività lavorativa.

"Una puntualizzazione – afferma il consigliere Bulbi – che quindi sembra escludere tutte gli studenti che assolvono già l’obbligo formativo nella scuola, ad esempio nei licei e che priva di uno strumento giuridico certo e di una possibilità di accesso sicuro al mondo del lavoro tanti giovani, soprattutto in riviera romagnola, dove fare la stagione è tradizione e dove il comparto turistico ricopre una fetta di Pil a doppia cifra e sempre in aumento".

"L’atto – conclude Bulbi - è stato approvato all’unanimità dei presenti in Commissione V Cultura, scuola, formazione, lavoro, sport e legalità a dimostrazione dell’importanza trasversale di questo tema sul nostro territorio e a livello nazionale, dalla Conferenza delle Regioni all’Ispettorato nazionale del Lavoro al Ministero del Lavoro".