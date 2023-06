Approvato il progetto esecutivo del nuovo guado sul Savio a Piaia

A Mercato Saraceno è stato approvato il progetto esecutivo (primo lotto) della realizzazione di un nuovo guado sul fiume Savio in località Piaia. Spesa complessiva prevista: 270mila euro su progetto redatto dall’architetto Aida Morelli di Ravenna. La spesa si compone di 90mila euro destinati con delibera di Giunta Regionale del 2019; altri 96.305 euro derivanti da contributo Regionale, infine 83.695 euro con fondi propri dell’Amministrazione comunale. Tutto questo, previo rilievo e verifica idraulica per individuare il punto adatto dove realizzare il guado, che non sarà più nel punto in cui preesisteva il vecchio ponte (nella foto il crollo); poi uno studio geologico, poi la progettazione architettonica e strutturale relativi, appunto, alla costruzione di questo guado che si inserisce in un tracciato, già esistente, in uso come percorso di servizio a terreni privati nella zona di Borgostecchi.

L’intervento dovrebbe concludersi entro periodo estivo-autunnale. Quest’opera si trascina dal 2013: a seguito di una piena del Savio crollò il ponte ’Piaia’ a Taibo di Mercato, il flusso d’acqua passò sotto la struttura in calcestruzzo rimuovendo la base del ponte stesso e pregiudicandone la stabilità. Poi nel 2015 ad una cinquantina di metri più a monte, una società privata di Forlì doveva realizzare una centralina idroelettrica, prevedendo come opera compensativa o contropartita, la ricostruzione del ponte. Ma poco prima dell’inizio lavori giunse inaspettato uno stop tombale da parte del Ministero, che non aveva inserito la centralina idroelettrica nell’elenco di quelle ammesse a contributo energetico.

Edoardo Turci