Appuntamenti al Club Ippodromo tra degustazioni e settima arte

Tre serate in grado di coniugare degustazioni di vino e la magia del cinema all’aperto. Torna la rassegna ’Cinemadivino – i grandi film si gustano in cantina’, alla ventesima edizione, che si terrà al Club Ippodromo, con la collaborazione di Romagna Iniziative. Sullo schermo, storie di giganti della musica da ammirare nel giardino pieno di teli e cuscini mentre a bordo piscina, prima della proiezione, si potranno degustare vini selezionati e gustare proposte culinarie. Stasera il primo appuntamento con ’Elvis’ mentre il 5 luglio toccherà a ’Respect’ e, il 2 agosto, a Bohemian Rhapsody. L’ingresso con la degustazione di 3 vini costa 16 euro (12 per under 35), 8 solo film, gratuito per gli under 18 fino ad esaurimento posti. Per info: 3665925251.