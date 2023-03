Appuntamenti dedicati ai libri al Maderna

Prende il via la nuova edizione del Maderna Jazz Festival, organizzato dal dipartimento jazz del Conservatorio Bruno Maderna di Cesena. Un ricco cartellone di appuntamenti dedicati alla musica e alla cultura che ospiteranno allievi ed insegnanti, ma anche artisti di livello internazionale. Si parte dai libri, e in particolare quelli jazz, da leggere, da studiare, da teorizzare, come è giusto che sia per un linguaggio musicale che è entrato a tutti gli effetti nel mondo accademico dei Conservatori.

Oggi pomeriggio a partire dalle 15 nella Sala Dallapiccola del Maderna il pianista e fisarmonicista Gabriele Zanchini aprirà il ciclo di presentazioni di testi dedicati alla musica presentando il suo libro ’Il pianoforte. Un approccio moderno’, una guida allo studio del pianoforte nel linguaggio moderno pop-rock. A seguire, alle 17, la cantante e musicista Lorena Fontana presenta il suo ’Canto. Manuale completo’. Domani alle 10, Massimo Morganti presenta invece i libri ’Improvvisazione’ e ’Arrangiate(vi)’, mentre nel pomeriggio toccherà a Michele Francesconi introdurre al suo ’Pianoforte complementare’ seguito dal bassista Paolo Ghetti e il suo ’Walking’, sull’arte del walking bass. L’ingresso è libero.