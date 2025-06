Appuntamenti e restrizioni

In occasione della Notte Rosa, da oggi a domenica, per tutelare l’incolumità pubblica, diversi sindaci dei comuni della Valle del Rubicone hanno emesso l’ordinanza per il divieto di somministrazione e vendita da asporto e all’esterno dei locali di bevande in contenitori di vetro e lattine. Il divieto sarà valido per oggi venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 giugno, dalle 19 alle 7 del mattino successivo. Resta consentita la somministrazione di bevande in bottiglie di vetro e lattina per i locali che offrono servizio assistito ai tavoli. I trasgressori saranno puniti con una sanzione che va dai 25 ai 500 euro.

Tanti gli appuntamenti nei tre giorni. A Gatteo Mare questa sera due appuntamenti. Il primo alle 21 per le vie del paese con partenza dai Giardini Don Guanella animazione itinerante con macchinine e street parade e lancio di polveri colorate rosa a cura del Gatteo Mare Summer Village. Alle 21.30 all’Arena Lido Rubicone con ingresso gratuito spettacolo dei comici Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi e la musica della Revolution Live Band. A mezzanotte spettacolare lancio di fuochi artificiali alla foce dello storico fiume Rubicone assieme a San Mauro Pascoli.

A Gatteo Terra Olga Bandini presidente di Italia Nostra sezioni Vallate Rubicone e Uso, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Gatteo, organizza sabato 21 la Festa del solstizio d’estate. Alle 5.30 del mattino concerto di musica classica con un’orchestra di 20 musicisti nella corte del Castello Malatestiano. Alle 17.30 nell’oratorio San Rocco Piergiorgio Odifreddi presenta ’E’ tempo...di orologi, le molteplici nozioni di un tempo’. Alle 20 nella piazzetta San Lorenzo ’Balla la pizzica: sud in canto’ musica della tradizione popolare. Alle 21.30 nella Corte del Castello Malatestiano concerto dei Canclan (Cantautori Clandestini). Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Domenica 22 alle 6 a Savignano, al circolo Anspi di Castelvecchio concerto dei Musikorè.

Ermanno Pasolini