Appuntamenti tra carceri e guerre

Due appuntamenti di riflessione e preghiera promossi dalla Diocesi di Cesena-Sarsina. In Seminario a Cesena questa sera alle 21, l’incontro ’Non esistono ragazzi cattivi’ con don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria a Milano. Per la Giornata mondiale di digiuno e preghiera indetta dal Papa per la pace in Terra Santa e nel mondo, domani alle 18 il vescovo Douglas Regattieri presiederà una messa in Cattedrale. Alle 21, nel teatro di San Pietro, don Gabriele Foschi terrà un incontro sulla situazione nei Paesi coinvolti nella guerra in Medio Oriente.