Appuntamento a teatro per ’Sentire le voci’

L’edizione 2025 di "Sentire le Voci", la Festa del Podcast di Cesenatico, sarà una delle iniziative culturali più interessanti che la riviera propone in autunno, con un ricco calendario di appuntamenti, tutti a ingresso libero, in programma al Teatro Comunale. C’è molta attesa per la terza edizione in programma dal 7 al 9 novembre, dopo i successi delle prime due edizioni il festival. In cabina di regia confermatissimo Matteo Cavezzali per la direzione artistica, con la curatela di Gianni Gozzoli. Il format è centrato su incontri, presentazioni e talk alla scoperta dei migliori podcast italiani. Ci saranno due assetti scenici diversi in base alla tipologia di incontro, per rendere ogni momento ancora più interessante. L’idea è quella di un grande momento di condivisione culturale di tutta la città e di tutto il territorio. Lo scorso anno molti giovani parteciparono e ci sono tanti segnali positivi anche per la manifestazione di quest’anno. Anche per l’edizione 2025 la media partnership sarà molto prestigiosa con RaiPlay Sound che ha sposato il festival, gli sponsor sono Hera e Coop Alleanza 3.0. Il programma completo sarà svelato nei prossimi giorni.

Il sindaco Matteo Gozzoli punta molto su "Sentire le Voci", come lui stesso sottolinea: "Nelle prime due edizioni abbiamo portato a teatro oltre 2000 persone, facendo arrivare a Cesenatico artiste e artisti tra i migliori di tutto il panorama italiano. Questo grazie al lavoro instancabile di Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli e al sostegno dell’amministrazione comunale, che crede in questo progetto e in una cultura che è sempre un investimento e mai una spesa. Ringrazio l’assessore Emanuela Pedulli e tutti i nostri dirigenti comunali, non vediamo l’ora di presentare il programma completo".

Il direttore artistico Matteo Cavezzali desidera alzare ulteriormente il profilo: "Tre anni fa abbiamo intrapreso un viaggio, con l’obiettivo di dare una casa a quel mondo vasto e dinamico che è il podcasting. Oggi, non solo abbiamo creato uno spazio fisico per l’ascolto e la discussione, ma abbiamo anche costruito una comunità. "Sentire le Voci" non è solo un evento, ma un luogo dove le storie prendono forma, le idee si incontrano e la curiosità viene premiata. In questa edizione vogliamo esplorare nuove frontiere, dando spazio a voci emergenti e confermando i grandi nomi che hanno reso il podcasting così diffuso".