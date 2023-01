Appuntamento in edicola con l’Almanacco

Uno sguardo retrospettivo ai dodici mesi appena trascorsi. Un corposo libro fotografico in omaggio per tutti i lettori cesenati. Si rinnova così una tradizione iniziata nel 2006. Venerdì 3 febbraio in regalo con il Resto del Carlino, edizione di Cesena, i lettori riceveranno il ‘Libro fotografico 2022’ realizzato dal nostro fotoreporter Luca Ravaglia. Si tratta un almanacco fotografico, ricco di scatti e di testi esplicativi, sui principali avvenimenti che hanno contraddistinto l’anno appena trascorso. Il volume verrà distribuito gratuitamente nelle edicole di Cesena e del comprensorio cesenate (valle del savio, Rubicone e Cesenatico) a tutti gli acquirenti del Resto del Carlino. E’ possibile prenotarlo fin da ora presso gli edicolanti.

Dalla campagna vaccinale contro il Covid alla ripresa degli eventi e degli spettacoli in presenza; dall’invasione russa dell’Ucraina alla mobilitazione generale per l’invio degli aiuti nel martoriato paese; dallo choc per l’impennata dei prezzi del carburante e dell’energia fino alle ondate di maltempo che colpiscono in particolare la riviera a fine settembre.

Non mancate allora l’appuntamento in edicola venerdì 3 febbraio con il Libro fotografico 2022 di Luca Ravaglia, omaggio per i lettori del Resto del Carlino.