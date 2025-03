Apre a Savignano il Punto unico di accesso

Inaugurato il Punto Unico di Accesso sociosanitario (Pua) presso la Casa di Comunità del Rubicone, ex ospedale Santa Colomba di Savignano. Situato al primo piano dello stabile, il Pua è un nuovo servizio di accoglienza, orientamento e accesso alla rete dei servizi sociosanitari per persone ultrasessantacinquenni residenti nel distretto. L’inaugurazione è stata effettuata dal presidente del comitato di distretto Rubicone e sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, dai sindaci Nicola Dellapasqua di Savignano, Tania Bocchini di Sogliano e presidente dell’Unione Rubicone e Mare, Sara Bartolini di Roncofreddo, Moris Guidi di San Mauro Pascoli ed Eugenio Battistini di Gambettola, presenti la direttrice del distretto Rubicone-Ausl Romagna Paola Ceccarelli, dirigenti, funzionari e operatori dell’Unione Rubicone Mare e dell’Ausl Romagna. Ha detto il sindaco Nicola Dellapasqua: "Per noi è una grande soddisfazione inaugurare questo nuovo servizio che attraverso la collaborazione fra personale sanitario e assistenti sociali renderà più efficiente e a portata di cittadino la possibilità di vedere aiutati i propri anziani. In un momento come questo voglio ringraziare di cuore tutto il personale del Santa Colomba che rappresenta un vero valore aggiunto per questa struttura al servizio di tutto il territorio del Rubicone". Ha aggiunto Matteo Gozzoli presidente del comitato di distretto: "L’apertura del nuovo Pua di Savignano rappresenta un passo in avanti per la gestione integrata dei servizi socio sanitari del nostro territorio che conta 90mila abitanti". Tania Bocchini presidente dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare: "Il Pua di Savignano è un passo avanti per costruire una rete di servizi sempre più efficiente e rispondente ai bisogni della nostra comunità". Ha concluso Paola Ceccarelli, direttrice di distretto sanitario Rubicone: "L’organizzazione di questo servizio garantirà ai cittadini del territorio di tutti i Comuni dell’Unione accoglienza, orientamento e accesso alla rete dei servizi socio sanitari che questo territorio offre, rivolgendosi in particolare a persone in condizioni di non autosufficienza, anziane, persone con disabilità e fragilità sociale. L’equipe del Pua garantirà la valutazione dei bisogni sociali e sanitari che la persona presenta in modo congiunto, semplificando l’accesso ai servizi. Il Punto unico di accesso lavorerà in modo integrato in collegamento con gli sportelli sociali già presenti in tutti i comuni dell’Unione". Il servizio è attivo presso gli sportelli sociali di Cesenatico lunedì, martedì, e giovedì dalle 8.30 alle 12, tel.0547-79324; a Gatteo martedì e venerdì dalle 8.30 alle 13 tel. 0541-935545; a San Mauro Pascoli lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 tel. 0541-936017; a Savignano lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 tel. 0541-809687. Il Pua martedì 14.30-16.30, mercoledì e giovedì 9-12, tel.0547-393287 il lunedì dalle 10 alle 13.

Ermanno Pasolini