Apre il Fan Village alle spalle dei Distinti

Sabato, in occasione della partita Cesena-Spezia, nell’area alle spalle del settore Distinti aprirà le proprie porte il nuovo Cesena Fc Fan Village, "un’inedita iniziativa – scrive in una nota il club del Cavalluccio – che vuole trasformare l’esperienza del matchday per tutti i tifosi bianconeri". La nuova area divertimento sarà accessibile dalle 13.30, in concomitanza dell’apertura dei tornelli dell’Orogel Manuzzi, a tutti i titolari di biglietto nel settore Distinti. Il Cesena Fc Fan Village offrirà ai tifosi bianconeri tanto divertimento e numerose attrazioni, a partire dal Corner griffato Eco Energia Corrente, main sponsor bianconero, nel quale sarà possibile mettersi alla prova con una speciale lotteria dei calci di rigore, che prevede premi per tutti i piccoli partecipanti. Le prove sul campo non finiscono qui, perché all’interno del Fan Village sarà possibile divertirsi anche sul campo da street football allestito all’interno del gonfiabile Erreà, sponsor tecnico del Cavalluccio, per avvincenti sfide all’ultimo tiro. Sarà, inoltre, presente anche lo stand di 1Attimo in Forma, sleeve sponsor bianconero, presso il quale i tifosi si potranno cimentare con delle speciali prove di abilità a tema calcistico, che metteranno in palio per i più fortunati un premio speciale. Saranno, infatti, scelti tre piccoli tifosi per prendere parte ad un’inedita sfida, che avrà luogo direttamente sul prato dell’Orogel Manuzzi durante l’intervallo del match contro lo Spezia e che darà ai protagonisti la possibilità di calciare un rigore proprio sotto la Curva Mare e aggiudicarsi una maglia ufficiale del Cesena. Ad inaugurare il Fan Village i calciatori bianconeri Mirko Antonucci e Massimiliano Mangraviti, alle 14.15 per giocare insieme a tutte le bambine ed i bambini presenti. All’interno del Village anche un food truck e lo Store del Cesena per acquistare kit ufficiali e gadget del Cavalluccio.