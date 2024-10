Apre il nuovo parcheggio

Apertura del nuovo parcheggio in via Marconi (costo 490mila euro, di cui 200.000 euro coperti da fondi regionali e da risorse comunali) e avvio dei nuovi lavori di recupero della pavimentazione nel centro storico a Mercato Saraceno. La struttura ha 40 posti auto. Nonostante i lavori non siano ancora del tutto conclusi, l’Amministrazione ha deciso di aprire il parcheggio in anticipo per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle attività del centro storico, considerando anche gli interventi di riqualificazione della pavimentazione avviati la scorsa settimana con il primo lotto in piazza Mazzini, per un importo di 140mila euro finanziato con fondi regionali Fosmit e Pao. I lavori al parcheggio sono stati realizzati dalla ditta Tra.Mo.Ter di Frosinone, sotto la direzione lavori dello Studio Associato Barbieri e la supervisione dell’ufficio tecnico.