Apre il nuovo ristorante. Il Gabbiano sul Porto

Oltre duecento persone hanno partecipato all’inaugurazione del nuovo ristorante Il Gabbiano sul Porto. Il locale si trova dove c’era il ristorante Remare e prima ancora Il Ponte del Gatto. I nuovi padroni di casa sono Daniele Zani, la moglie Edoarda Foschi ed il loro figlio Luca Zani. Nell’anno in cui il ristorante Gabbiano sulla spiaggia di Tagliata, di cui sono titolati Daniele Zani assieme al fratello Massimiliano da tutti conosciuto come Max, ha tagliato il traguardo dei 30 anni di vita, la famiglia Zani scommette su uno dei luoghi più strategici di Cesenatico. All’inaugurazione di venerdì, molto partecipata, sono intervenuti il sindaco Matteo Gozzoli, molti volti noti di Cesenatico e colleghi ristoratori amici, in un giorno di festa che ha visto in consolle i dj Mugo Master Love e Gentilotti. Daniele Zani anticipa le caratteristiche del nuovo ristorante: "Puntiamo tutto sulla cucina marinara tradizionale e per farlo impiegheremo il pesce fresco di stagione pescato in Adriatico, quindi varieremo il menù a seconda di quanto di buono possiamo offrire ai nostri ospiti. Fra i nostri piatti forti ci saranno il calamaro fritto con il pomodoro, il risotto con le seppie fresche, il crudo e le ostriche. È una cucina semplice e strettamente legata ai nostri pescatori, alle disponibilità delle cozze e delle vongole. La location davanti al Museo della Marineria rende questo ristorante unico e, per soddisfare una clientela molto varia, disponiamo di una cantina con etichette italiane, vini francesi e Champagne". Al Gabbiano sul Porto lavorano una decina di persone, il ristorante sarà aperto tutto l’anno, con la grande terrazza sul porto che sarà aperta sino alla Festa del Pesce, con proposte dedicate ai buongustai che apprezzano i piatti della cucina marinara.

g.m.