Apre Kebap Turkish, il primo ristorante turco in riviera

Cesenatico per la prima volta ha un ristorante turco. In viale Leonardo da Vinci l’imprenditore Ibrahim Simsik ha infatti aperto il ristorante Kebap Turkish. Come dice il nome si punta sul kebap rigorosamente di carne di vitello e di tacchino, ma in realtà la proposta è di secondi piatti a base di costolette e carne di agnello, macinato di vitello e pollo, una varietà di carni, formaggi, verdure, pane, pizze e piadine sfornate con farciture fresche e un menù con tante ricette, piatti tipici della Turchia e persino il caffè turco e i dolci.