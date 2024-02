Apre l’emporio solidale provvisorio. Poveri, cibo al mercato ortofrutticolo

In vista dell’avvio dei lavori nei locali di via Guido Rossa a Torre del Moro, e dopo essere partito in piena emergenza alluvione, l’Emporio Solidale “Epico” di Cesena apre al pubblico negli spazi del mercato ortofrutticolo. L’inaugurazione del servizio territoriale gestito dall’Associazione Il Barco si terrà si terrà oggi alle 12.30. Il Comune invita a parcheggiare nell’area di sosta interna lato piazzale Ezio Vanoni 440 in prossimità del Bar Garibaldi. L’emporio si prefigge di aiutare le persone nel bisogno primario del cibo e di contrastare l’impoverimento di molte famiglie residenti nel territorio cesenate.

All’inaugurazione interverranno il sindaco Enzo Lattuca, l’assessora Carmelina Labruzzo (nella foto), la firigente Elisabetta Scoccati, il vescovo Douglas Regattieri, il presidente del Barco Odv Wether Faedi, la coordinatrice Susanna Ricci, il direttivo, l’amministratore Unico del Mercato cesenate Alessandro Giunchi e la presidente di Asp Elena Baredi.

Ma la Lega attacca l’iniziativa definendola un favoloso bluff dell’amministrazione Lattuca "L’emporio solidale è stato promesso già nel 2019. In cinque anni la Giunta non è riuscita a realizzarlo, così, in vista delle elezioni, cerca di mischiare le carte con l’annuncio dell’inaugurazione di un emporio solidale temporaneo al mercato ortofrutticolo. Notizia giàdiffusa in agosto dall’assessore Labruzzo e dal presidente di For Alessandro Giunchi. Ma allora perché riproporla con tanta enfasi?".

A rilevarlo sono i consiglieri comunali Antonella Celletti, Fabio Biguzzi e Enrico Sirotti Gaudenzi. "Se la giunta - proseguono i consiglieri – avesse voluto dare priorità a questo servizio avrebbe potuto insediarlo fin da subito al mercato ortofrutticolo o all’ex Conad di Ponte Abbadesse".

"Già da anni gli empori solidali sono una realtà in molti comuni che hanno optato per strutture semplici e funzionali - proseguono i consiglieri leghisti – . Ma qui a Cesena sindaco e assessori volevano fare il botto. E dal 2019 sono mutati obiettivi e localizzazione, sono lievitati i costi ed è nato il progetto dell’emporio solidale Epico, a Torre del Moro, nell’ex centro servizi di via Guido Rossa 140. Il mega progetto ha un costo di un milione e mezzo di euro: risorse comunali e del Pnrr. I lavori sarebbero dovuti iniziare nella primavera 2023 ma ancora oggi non è posata la prima pietra. La localizzazione al mercato ortofrutticolo vedremo se sarà una sede provvisoria o duratura". I Popolari per Cesena, che esprime la assessora Carmelina Labruzzo, difende l’intervento: "Siamo certi che l’avvio di questo nuovo servizio solidale contribuirà a rendere la nostra città sempre più vicina a chi ha realmente bisogno della propria comunità".