Apre ’Sapori del Borgo’, l’unica attività nel centro del paese

Inaugurato a Borghi il nuovo locale ’Sapori del Borgo’, osteria e bar sito in via Roma. Titolari sono Marcello De Pascali e Marzia Sapigna, già gestori dal settembre 2020 del bar Galleria a Savignano. Dicono: "Alla mattina il bar alle 6 è già aperto e continuiamo fino alle 22. Per quel che riguarda l’osteria l’apertura sarà tutti i giorni pausa pranzo e alla sera venerdì e sabato, mentre la domenica sera cassoni e piadina da asporto. La proposta di aprire questo locale, l’unico nel centro di Borghi e che si affaccia sulla trafficatissima provinciale 11 che in questo tratto assume il nome di via Roma, è arrivata dal sindaco Silverio Zabberoni. Abbiamo accettato e deciso di proporre tutti piatti della tradizione romagnola, con pasta fatta a mano da noi e secondi piatti tutti di carne e verdure, dal coniglio, al pollo, alla brace. Siamo felici che all’inaugurazione abbiamo avuto l’onore di fare assaggiare quello che la cucina propone anche al sindaco Silverio Zabberoni, al sindaco di Sarsina Enrico Cangini, al vescovo di Rimini Nicolò Anselmi e al viceparroco di savignano sul Rubicone Paolo Bizzocchi". Ha aggiunto il sindaco Silverio Zabberoni: "Riteniamo fondamentale avere queste attività che sono punti di aggregazione e socializzazione".