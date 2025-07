Apre Spazio Igc: Informagiovani, . Centro Donna e coworking

’Spazio Informa Giovani Cesenatico’ è il nuovo luogo allestito a Cesenatico in via Squero 65, a ridosso dell’asta di Ponente del porto canale. In un unico spazio ci si può rivolgere per trovare personale qualificato e diversi servizi quali Informagiovani, Centro Donna e Spazio Coworking. Nelle intenzioni è uno spazio di lavoro condiviso dove poter creare sinergie o lavorare in team all’interno di un ambiente accogliente.

All’interno dello spazio sono presenti postazioni dove studiare, lavorare da soli o in gruppo, con wi-fi gratuito e altre comodità. Per poter prenotare gratuitamente la postazione è necessario inviare un messaggio whatsapp al numero 331 3672571 e in caso di postazioni libere sarà possibile l’utilizzo anche senza prenotazione. Sono a disposizione anche uno schermo, un mouse e una tastiera da collegare ai propri dispositivi; c’è anche una postazione Pc fissa.

Lo spazio è aperto il lunedì dalle 9 alle 17.30, il martedì dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 e il venerdì dalle 9 alle 15. All’Informagiovani si possono trovare informazioni e suggerimenti per affrontare il mondo del lavoro creando il proprio curriculum vitae e consultando le offerte del territorio. Si può anche richiedere la YoungEr Card per accedere a promozioni e offerte in tutte le attività convenzionate della regione.

Al Centro Donna è possibile richiedere informazioni sul servizio dello sportello di primo ascolto, accedere ai servizi gratuitamente e avere un sostegno, grazie alla presenza di personale specializzato.

g. m.