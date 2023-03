"Apriamo gli occhi e non cadiamo nell’indifferenza, il male deve essere smascherato e demolito"

Nell’incontro sulla mafia al teatro Moderno gli studenti hanno avuto la possibilità di porgere domande. A distanza di due giorni dall’arresto del super latitante Matteo Messina Denaro un nostro compagno di classe, Gianluca, ha chiesto alla figlia di Borsellino un parere sulla vicenda e lei ha risposto che "era un atto dovuto da parte dello Stato. In uno Stato sano si dovrebbe arrivare in tempi più celeri all’arresto di persone che hanno seminato morte".

Anche Pippo Giordano è intervenuto per rispondere alle nostre domande e per riportare la sua esperienza: come ispettore della Polizia di Stato ha operato in prima linea nella lotta contro la mafia nei momenti più duri e sanguinosi, con incarichi nella Direzione Investigativa Antimafia (Dia). Oggi, da pensionato, racconta agli studenti le storie di quegli uomini che hanno scritto col loro sangue la lotta alla mafia. In conclusione dell’incontro a teatro i bambini della primaria delle classi V A e V B della primaria Ilario Fioravanti hanno realizzato uno spettacolo: guidati dalla regia delle insegnanti Antonietta Garbuglia e Teresa Casalaspro, hanno rappresentato delle persone con una maschera, che costruivano nell’oscurità il potere del male con dei mattoni e lo facevano con la complicità di altri con gli occhi bendati che, omertosi, non ostacolavano questa situazione; in seguito sono arrivati dei ragazzi che, a viso aperto, hanno smontato i mattoni con cui si era costruito il potere delle tenebre; è stata una metafora per far capire che, se si vede qualcosa, non bisogna far finta di niente, ma bisogna agire o dirlo a qualcuno più grande perché agisca: ciascuno nel suo piccolo può contrastare questo fenomeno e insieme lo si può demolire. Lo spettacolo è terminato con i ragazzi che rappresentavano la legalità, i quali hanno tolto le maschere a coloro che ce l’avevano: il male deve essere smascherato e si deve lottare anche nel nostro piccolo ad esempio con la tolleranza, il rispetto, con il ’no al bullismo e al razzismo’, parole che sono state infine mostrate, innalzandole. Intanto un bambino recitava una bellissima poesia su Paolo Borsellino, scritta dall’insegnante Marianna Casadei.

Fiammetta dopo questo spettacolo si è emozionata, infatti è stato un momento veramente toccante. L’incontro si è concluso con la lettura di un testo scritta da un bambino della 5^A della Dante Alighieri a Paolo Borsellino, con il canto fatto dagli alunni della primaria della canzone ’Pensa’ di Fabrizio Moro, con degli omaggi a Fiammetta: un fumetto realizzato dalla classe III A, dei pensieri da parte della classe III D e di altri doni preparati dai ragazzi delle medie e del Marie Curie. Sicuramente ognuno di noi farà tesoro nel proprio cuore di questa giornata, perché la storia di Paolo Borsellino, di Fiammetta e di tutta la sua famiglia è una storia che può insegnare a tutti qualcosa sull’amore, l’onestà, lo spirito di sacrificio per il proprio lavoro e soprattutto il coraggio che tutti dovremmo avere.

Giacomo Semprini, Pietro Semproli, Pietro Arcangeloni, Irene Ventrucci, Vittorio Baiardi Classe 3^C, Scuola "Giulio Cesare" Savignano sul Rubicone