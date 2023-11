"Apriamo il Campus per portare nelle imprese i giovani talenti"

Il Campus d’impresa come contenitore strategico di strumenti per promuovere orientamento, formazione e lavoro, sviluppare le competenze e coltivare i talenti. La nuova iniziativa di Confartigianato Cesena, su un terreno che l’associazione batte da anni, verrà presentata domani alle alle 20.30 all’incontro "Intelligenza artigiana. Investire sui giovani per costruire futuro orientamento, formazione, lavoro: il Campus Impresa di Confartigianato" nella sede di via Alpi.

"In un mondo del lavoro – mettono in luce il Gruppo di Presidenza e il segretario Stefano Bernacci – che sta cambiando profondamente, Confartigianato vuole offrire in collaborazione con esperti ed istituzioni chiavi di lettura per intervenire con efficacia. L’obiettivo è migliorare la formazione, creare opportunità di inserimento nelle imprese e costruire un welfare di comunità inclusivo".

"Questo è l’Anno europeo delle Competenze – proseguono il Gruppo di presidenza e il segretario – e l’impegno che Confartigianato assume è di continuare ad investire per creare terreno propizio al lavoro dei giovani. Il cambiamento parte dalla formazione, da un nuovo rapporto scuola e impresa e dal ricambio generazionale coniugando i valori del passato con le nuove opportunità della transizione digitale ed ecologica".

"Il Campus d’impresa – proseguono il Gruppo di presidenza e il segretario Bernacci – verterà su una piattaforma matching per favorire l’incontro tra aziende e giovani, una scuola di impresa per chi avvia l’attività, un piano per la continuità aziendale e la trasmissione d’impresa e farà perno sul centro formativo Forart". Dibatteranno con Confartigianato Vincenzo Colla, assessore regionale a sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione; Pietro Francesco De Lotto, presidente della Commissione consultiva per i cambiamenti industriali; Stefano Micelli, professore di Economia e gestione di Ca’ Foscari ed Elisabetta Pistocchi, direttore regionale Formart.