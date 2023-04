Aprile 1944, i giorni cupi della guerra civile

di Gabriele Papi

Cesena, fine aprile 1944. Sbuca da una cantina una serie di foto dimenticate. Ne riproduciamo una, davanti al duomo: riguarda solenni esequie secondo la mistica fascista del tempo. A chi si riferiscono? Abbiamo incrociato due fonti: ‘Gli anni difficili del passaggio del fronte’ di Don Leo Bagnoli e ‘Il passaggio del fronte e la Resistenza a Cesena’, pubblicato nel 2005 dal concittadino e storico Maurizio Balestra: il testo più veritiero, in sede locale, senza imbalsamazioni veterocomuniste. Entrambe le fonti suggeriscono il 27 aprile 1944: le esequie seguono l’uccisione di un giovane legionario del battaglione ‘Mussolini - Friuli Venezia Giulia’ da qualche tempo in città per coadiuvare i fascisti locali nei feroci rastrellamenti nelle campagne. Camera ardente alla Caserma Ordelaffi (dove oggi ci sono gli uffici anagrafici).

Funerali imponenti in Cattedrale. L’azione di guerriglia è stata opera dei Gap (Gruppi di Azione Patriottica). Sono i giorni più brutti e crudeli della guerra. Gli Alleati stanno già risalendo la penisola italiana, la gente è stremata, solo i più fanatici tra i repubblichini sperano ancora nelle armi segrete promesse da Hitler al duce suo sottoposto. Infuria anche a Cesena la caccia sfrenata ai renitenti alla leva, ai gappisti, agi ebrei. Ma è già attiva la Resistenza che diventa, inevitabilmente, anche guerra civile. E la guerra civile, come le guerre di religione, è la più feroce tra le guerre: non c’è soltanto un nemico da sconfiggere, ma un confratello ‘traditore’, un infedele da odiare e annientare. Non deve stupire la partecipazione popolare e la selva di braccia tese nel saluto romano al passaggio del carro funebre: era coartata, pretesa dal regime con martellanti richiami e delatori prezzolati pronti a segnalare assenze o mugugni. E poi era ancora ben vivo il ricordo, in città, della tragica sorte toccata tre mesi prima al cesenate Mario Guidazzi, ucciso a sangue freddo in Corso Cavour mentre tornava a casa dalla stazione solo perché non si era tolto il cappello davanti al passaggio di un gagliardetto portato da militi fascisti. Anche in quel caso fu un repubblichino slavo, o friulano, a premere il grilletto, aizzato da perfidi fascisti locali. Colpisce inoltre, in quelle foto, l’età dei legionari del battaglione ‘M’: tutti giovanissimi, sui vent’anni. E qui torna alla mente una delle più intense canzoni recenti del cantautore libertario Francesco De Gregori, ‘Il cuoco di Salò’, che parla in musica di quei giovani ‘sbranati dalla primavera’ e finisce con questi versi: ‘dalla parte sbagliata si muore in una bella giornata di sole qui si fa l’Italia o si muore’. C’è, in questo caso, una sacrosanta ‘piètas’ la pietà sincera verso i caduti), nel rispetto della storia.

Tra due giorni sarà il 25 aprile, festa nazionale della Liberazione. Che combattere il nazifascimo sia stato giusto e necessario alla luce dell’odierna libertà è una ovvietà nei paesi democratici d’Europa. Da noi, in Italia, ancora no: o almeno non da parte di tutti. E’ bizzarro che ormai ottanta anni dopo siano ancora in azione specchietti retrovisori ideologici e deformanti. Succede quando all’elaborazione si preferiscono pregiudizio e rimozione: e il rimosso, come insegna Freud, ritorna sempre.