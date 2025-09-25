Arbovirosi, test con 75 ovitrappole

Il Comune di Cesena è in prima linea nel monitorare costantemente la situazione relativa alla lotta alle zanzare. Grazie alla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, l’Ausl della Romagna e la cittadinanza, l’amministrazione ha investito nel corso 2025 svariate risorse sull’informazione e sulle tecnologie adatte a prevenire e contrastare le malattie arbovirosi come West Nile, Dengue e Zika, provocate proprio dai becchi di questi insetti. L’attività è stata inserita all’interno del Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi, adottato dalla Regione, che consiste in un insieme di azioni di prevenzione, monitoraggio e persino intervento straordinario in caso di alta positività virale confermata. Tra le operazioni principali dell’iniziativa, è da segnalare il posizionamento sul territorio di ben 75 ovitrappole che consentono di analizzare e prevedere il livello di infestazione e osservare l’evoluzione delle zanzare adulte nel corso della stagione. Una gestione del problema che, sottolinea una nota dell’amminsitrazione comunale, ha riscontrato risultati positivi, come dimostrato dalle mappe pubblicate sul sito della Regione. L’amministrazione aveva optato per l’adozione di misure straordinarie a seguito della positività al virus West Nile di una gazza: l’ordinanza sindacale PGN 102313, emessa dal Comune lo scorso 10 luglio, costringe ad esempio gli organizzatori di eventi all’aperto con oltre 200 partecipanti di svolgere trattamenti adulticidi preventivi nelle aree ancora non trattate. L’attività comunale in questione prevede anche cinque cicli mensili di trattamento larvicida su circa 34mila tombini e caditoie, mentre tra luglio e settembre sono stati effettuati 12 cicli di trattamento biologico in circa 200 km di fossati e corsi d’acqua.