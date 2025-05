Architetti, ecco il nuovo consiglio. Il presidente è Marco Mercuriali

Si è insediato il nuovo consiglio dell’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Provincia di Forlì-Cesena che rimarrà in carica per il quadriennio 2025/2029. Il consiglio ha eletto presidente Marco Mercuriali e conferito le cariche di vicepresidente a Paolo Marcelli e Marica Succi, di segretario a Manuela Barducci e di tesoriere Paolo Marcelli. Si avvia così un nuovo quadriennio di impegni: il consiglio proseguirà il proprio operato in continuità con l’operato del quadriennio appena trascorso e avendo come orizzonte il programma definito in fase elettorale, forte della fiducia affidatagli dalla consultazione elettorale che ha permesso l’elezione del consiglio con una diffusa partecipazione al voto da parte degli iscritti.

La composizione del nuovo consiglio è quindi la seguente: presidente Mercuriali Marco, vicepresidenti Marcelli Paolo e Succi Marica. Segretario: Barducci Manuela. Tesoriere Marcelli Paolo. Consiglieri Sezione A: Angelini Sara, Bartoli Andrea, Favaretto Giulia, Gasparri Emanuela, Silvagni Roberta, Tricoli Alessandro. Consigliere Sezione B: Bergamaschi Pierangelo. Un ringraziamento particolare ai consiglieri uscenti Fabbri Camilla, Arienti Alessandra, Piraccini Alessandro, Fabbri Luca.