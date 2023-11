Architettura dei totalitarismi, un piano di recupero e valorizzazione

Le architetture razionaliste realizzate durante il ventennio fascista come l’area dell’Ex GilTribunale e la fabbrica Arrigoni a Cesena, i quartieri costruiti attorno all’acciaieria di Cracovia nel regime comunista, il palazzo ex sede della Stasi a Lipsia. Il patrimonio dissonante e l’impronta architettonica lasciata dai totalitarismi del Novecento sono al centro del progetto europeo ‘Ar.C.H.Ethics’, finanziato da Urbact IV per oltre 180mila euro, che vede Cesena capofila di una cordata di otto città - Permet, Vilanova de Cerveira, Betera, Gdansk e Krakow, Leros, Leipzig e Kazanlak. Un percorso di approfondimento e dialogo che mira a valorizzare oggetti patrimoniali collegati ad eventi storici controversi attraverso pratiche urbane innovative e laboratori comunitari. "Si tratta di un progetto transnazionale - spiega l’assessora Francesca Lucchi - che riflette su come le architetture legate ai totalitarismi si inseriscono all’interno delle città per proporre riflessioni su temi ancora attuali come la democrazia e la pace". "Il progetto, della durata biennale, - commenta la dirigente del settore Biblioteca Malatestiana e Cultura Elisabetta Bovero - opera su un piano europeo, attraverso lo scambio di buone pratiche con le altre città, e su un livello locale con una rete di stakeholder che, in modo partecipativo, proporranno idee sul significato e sul futuro di queste aree". Diversi gli attori locali pubblici e privati, imprese, scuole e cittadini che svilupperanno nuovi percorsi e prodotti culturali e turistici. Tra questi, il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna e la Casa del Cuculo. "All’interno del corso di Storia e Restauro della facoltà di Architettura gli studenti approfondiranno le costruzioni cesenati del ventennio fascista" fa sapere la professoressa Giulia Favaretto. Il primo evento è un meeting europeo in programma a Cesena il 30 novembre e il 1° dicembre che darà il via al percorso di co-progettazione.

Cristina Gennari