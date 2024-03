Architettura e globalizzazione. Domani l’incontro

A Cesenatico si tiene un interessante incontro che riguarda gli architetti di tutte le province della Romagna, organizzato nell’ambito delle iniziative in calendario nel Rotary Club Cesenatico Mare, i cui volontari con in testa la presidente Lalla Bertolozzi, puntano molto anche sulla cultura e l’informazione. L’appuntamento è domani dalle 10 alle 13, nella sala Rognoni del Palazzo del turismo Primo Grassi in viale Roma, dove il docente universitario Ettore Maria Mazzola sarà protagonista di un importante intervento nell’ambito di una giornata dedicata agli architetti delle tre province romagnole, per una iniziativa patrocinata dal comune di Cesenatico, dalla provincia di Forlì-Cesena, dall’Ordine degli Architetti della provincia di Forlì-Cesena e dell’Ordine dei Geometri.

L’incontro sul tema "Dalla città funzionalista alla città funzionale", è riconosciuto dall’Ordine degli Architetti e dall’Ordine dei Geometri, che assegnano ai partecipanti 3 crediti formativi. Sarà l’occasione per parlare di urbanistica, ambiente e pianificazione, affrontando i contenuti inerenti l’analisi delle criticità delle città occidentali contemporanee nell’era della globalizzazione; modera l’architetto Cristian Gori, socio del Rotary Club Cesenatico Mare. L’iniziativa offre anche l’occasione per conoscere un professionista molto stimato.

Ettore Maria Mazzola, 58 anni, pugliese originario di Barletta, si è laureato in architettura all’Università La Sapienza di Roma ed è considerato un esperto di urbanistica, avendo progettato importanti piani in varie città ed essendo un docente universitario. Il suo approccio alla progettazione architettonica parte dalla necessità di relazionarsi sempre con il carattere e le tradizioni del luogo in cui si interviene. I suoi progetti non vengono mai studiati come fini a se stessi, ma come facenti parte di un organismo più complesso che spazia dalla dimensione urbana a quella architettonica, fino alla definizione del più piccolo dettaglio.

Diversamente dalla tendenza attuale dell’architettura, spesso interessata ad un mero processo industriale dell’edilizia, l’architettura che propone Mazzola mira a ricollegare quel filo che teneva legate tra loro le più disparate attività artigianali, che il professore reputa importante anche per rinvigorire la piccola e media imprenditoria locale.

L’incontro di sabato interessa molto il territorio romagnolo, dove alcuni comuni hanno approvato i nuovi Pug (Piano urbanistico generale) e altri stanno per approvarli, secondo la politica adottata dalla regione Emilia-Romagna di non consumare altro suolo ma di rigenerare il costruito esistente, prevedendo la salvaguardia del verde e l’incentivo alla mobilità sostenibile.

Giacomo Mascellani